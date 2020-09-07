Gülnar'da hasat zamanı - Son Dakika

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, Gülnar ilçesinde kişniş üzüm, badem ve Antep fıstığı hasadına başlandığını bildirdi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin yüzde 70 kişniş üzüm ihtiyacını karşılayan ilçede 7 mahallede hasadın başladığını kaydetti.

Badem hasadının sürdüğünü de belirten Işık, "İlçemizin her mahallesinde yetiştirilebilen bademde rekoltemiz 8 bin ton civarında olup 20 bin dönüm arazide yetiştirilmektedir. Yaklaşık 2 bin dekarda üretimi gerçekleştirilen Antep fıstığı da doğal şartlarda yetiştirilmektedir. Bu sezonda 1300 ton rekolte beklenmektedir. Hasat döneminde çiftçilerimizin bol bereketli sezon geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.