Son Dakika Haberleri: Gülnar'da içme suyu depolarına bakım yapılıyor
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Gülnar'da içme suyu depolarına bakım yapılıyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, Gülnar'daki içme suyu depolarında başlattığı bakım çalışmalarında sona gelindi.

Gülnar'da içme suyu depolarına bakım yapılıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, Gülnar'daki içme suyu depolarında başlattığı bakım çalışmalarında sona gelindi.


MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin genelinde içme suyu depolarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri için MESKİ tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında, Gülnar ilçesinde içme suyunun sağlıklı koşullarda iletilmesi için 24 su deposunun bakım ve onarımı ile 1 adet 50 metreküp kapasiteli yeni deponun yapım işi tamamlanma aşamasına geldi. İhale kapsamında içme suyu depolarında manevra odalarından dış cephelere, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok yenileme çalışması yapıldı.


MESKİ'den yapılan açıklamada, "Gülnar ilçemizde yapılan depo bakım onarım işi kapsamındaki mevcut depoların iç ve dış boyaları yapılarak, fayans çalışmaları ile mekanik yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca, depolara dışardan müdahaleleri engellemek için de depo etrafları tel örgüyle çevrilerek, ekipler tarafından da sürekli denetim altında tutulmaktadır" denildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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