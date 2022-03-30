Gülnar'da ihtiyaç sahiplerine 1500 ramazan kolisi ulaştırılacak - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan 1500 gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı başladı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) yüklenici firmaların katkısıyla hazırlanan 500 kolinin de arasında olduğu yardımlar, Gülnar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince dağıtılmaya başlandı.

Kolilerin dağıtımına, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ile Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü ?leksei Frolov da katıldı.

Bayraklı, kaymakamlık, belediye, müftülük ve şirketler tarafından hazırlanan gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, "Kolilerin dağıtımına başlanmadan önce ailelerin listeleri oluşturuldu. Tüm kolilerin içeriği aynı şekilde hazırlandı. Böylece bölgede yardıma ihtiyaç duyan tüm aileler eşit şekilde yardım almış oldular." dedi.

Frolov da ramazan ayının hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek, "Bizler, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre hareket ederken Gülnar ilçesi sakinlerine karşı olan sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bölgedeki herkese elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.