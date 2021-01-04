Gülnar'da ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Gülnar Belediyesince, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara yardım yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli mahallelerde yaşayan bazı vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden ekipler, aileleri ziyaret ederek yardımları ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularını kısa sürede çözüme kavuşturmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İnsanlarımızın ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.