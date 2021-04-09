Gülnar'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gülnar Kaymakamlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.
Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, kaymakamlık toplantı salonundaki programda, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması olduğunu belirtti.
Bayraklı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
Toplantıda KADES hakkında bilgilendirme yapıldı.???????
Kaynak: AA
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