Gülnar'da Kar Yağışı
1 saat önce
Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı.
Gülnar
ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi
karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açma çalışmalarına başladı.
Ekipler, 3 greyder ve iş makineleriyle yaptığı çalışmalar kapsamında kapanan köy yollarını açtı.
İlçede yüksek kesimlerde kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:18 Kaynak: AA
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