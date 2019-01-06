Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Kar Yağışı

Gülnar'da Kar Yağışı

1 saat önce

Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı.

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Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açma çalışmalarına başladı.

Ekipler, 3 greyder ve iş makineleriyle yaptığı çalışmalar kapsamında kapanan köy yollarını açtı.

İlçede yüksek kesimlerde kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar, Güncel
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