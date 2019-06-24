Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Kıbrıs gazilere madalya
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Gülnar'da Kıbrıs gazilere madalya

1 saat önce

Gülnar ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine tevcih edilen milli mücadele madalyaları verildi.

Gülnar'da Kıbrıs gazilere madalya, System.String[]
Gülnar ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine tevcih edilen milli mücadele madalyaları verildi.
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Kültür Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin önemine vurgu yaptı.
Kıbrıs Barış Harekatına değinen Ayvat, "Türk Ordusu 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs'a başarılı bir harekat icra ederek, Kıbrıslı Türk'ü yok olmaktan kurtarmış, Kıbrıs Türkünü 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşmuştur. Böylece Yunanistan'ın Enosis hayali de Akdeniz'in karanlık sularına ebediyen gömülmüştür." dedi.
Konuşmanın ardından gazilere madalyaları verildi. Sonrasında protokol üyeleri Kıbrıs gazileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:39 Kaynak: AA
Gülnar, Kıbrıs, Güncel
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