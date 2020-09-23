Gülnar'da "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Gülnar'da "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Gülnar ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" tanıtımı gerçekleştirildi.

Gülnar ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" tanıtımı gerçekleştirildi. Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, ilçe için yapılacak projenin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti. Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ise projenin Gülnar ve Aydıncık ilçelerini kapsadığını dile getirerek, projede çiftçilerin ihtiyaçlarının belirleneceğini ifade etti.

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