Son Dakika Haberleri: Gülnar'da kişniş üzümü hasadı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Gülnar'da kişniş üzümü hasadı başladı

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesine özgü olarak yetiştirilen ve bölgenin önemli gelir kaynaklarında biri olan kurutmalık kişniş (kuş) üzümünün hasadına başlandı.

Gülnar'da kişniş üzümü hasadı başladı, System.String[]

Mersin'in Gülnar ilçesine özgü olarak yetiştirilen ve bölgenin önemli gelir kaynaklarında biri olan kurutmalık kişniş (kuş) üzümünün hasadına başlandı.


Üreticiler, başta Üçoluk Mahallesi olmak üzere çeşitli mahallelerdeki bağlarda kişniş hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta toplanan üzümler, bağlara serilen çadırlarda 10-12 gün kurutmaya bırakılıyor. Kurutulma tamamlandıktan sonra ise eleklerden geçirilen üzüm daha sonra ihtiyaca göre paketlenerek satışa sunuluyor.


Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Türkiye kişniş üzümü üretiminin yüzde 75'ini tek başına karşılayan Gülnar'da bu yıl bin 200 ila bin 400 ton kuru kişniş üzüm rekoltesi beklendiğini söyledi. Üretimden sonraki paketleme ve pazarlama aşamasının da çok önemli olduğuna dikkat çeken Ünüvar, ilçeye paketleme tesisi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirti. - MERSİN

Mersin, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadenizli balıkçılar balık sezonunu açtı, denizden istavrit çıktı
Karadeniz'de "istavrit" bereketi Putin ve Erdoğan'a dondurma satan Safronova, o anları anlattı Karısını sokak ortasında öldüren cani konuştu: Beni asker arkadaşımla aldattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:42:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülnar'da kişniş üzümü hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]