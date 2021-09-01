Gülnar'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Gülnar ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 4 üreticiye 100 keçi ve 4 ton yem verildi.

Yem dağıtım töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ahmet Gökulu, belediye tarafından ilçedeki 4 üreticiye 100 keçi ve 4 ton yem desteğinde bulunulduğunu belirtti.

Gökulu, keçilerin her türlü bakımlarının belediye veterinerlerince yapılacağı da dile getirerek, belediyenin çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine desteğinin süreceğini kaydetti.