Gülnar'da Kurumlar Arasında Yarışma

Mersin
'in Gülnar
ilçesinde kurumlar arasında bilgi yarışması yapıldı.
Gülnar Kaymakamlığınca ilçedeki kurumlar arasında düzenlenen bilgi yarışmasına 12 kurum katıldı.
Yarışmacılar için 20 asıl 5'de yedek soru hazırlanan etkinlikte, Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
birinci, Gülnar Nüfus Müdürlüğü ikinci, Gülnar Kaymakamlığı da üçüncü oldu.
Kaymakam Mustafa Ayvat, yarışmadaki konuşmasında, bilgi ve teknoloji çağında, bilginin öneme vurgu yapmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Dereceye giren kurumlar ödüllendirildi.