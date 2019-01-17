Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Kurumlar Arasında Yarışma

Gülnar'da Kurumlar Arasında Yarışma

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde kurumlar arasında bilgi yarışması yapıldı.

Gülnar'da Kurumlar Arasında Yarışma, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde kurumlar arasında bilgi yarışması yapıldı.

Gülnar Kaymakamlığınca ilçedeki kurumlar arasında düzenlenen bilgi yarışmasına 12 kurum katıldı.

Yarışmacılar için 20 asıl 5'de yedek soru hazırlanan etkinlikte, Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Gülnar Nüfus Müdürlüğü ikinci, Gülnar Kaymakamlığı da üçüncü oldu.

Kaymakam Mustafa Ayvat, yarışmadaki konuşmasında, bilgi ve teknoloji çağında, bilginin öneme vurgu yapmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Dereceye giren kurumlar ödüllendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin, Gülnar, Güncel
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