Son Dakika Haberleri: Gülnar'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
Son Dakika Güncel Gülnar'da 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinliği - Son Dakika

Gülnar'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği

7 saat önce

Gülnar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gülnar'da

Gülnar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mersin Müftüsü Şaban Kondi, burada aile yapısı hakkında konuşma yaptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:14 Kaynak: AA
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