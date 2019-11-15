Gülnar'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
7 saat önce
Gülnar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Gülnar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Mersin Müftüsü Şaban Kondi, burada aile yapısı hakkında konuşma yaptı.
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