Gülnar'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği yapıldı
6 saat önce
Gülnar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Gülnar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi.
İlçe Müftüsü Hasan Küçük, aile yapısı hakkında bir konuşma yaptı.
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