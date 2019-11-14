Son Dakika Haberleri: Gülnar'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği yapıldı
Son Dakika Güncel Gülnar'da 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinliği yapıldı

Gülnar'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği yapıldı

6 saat önce

Gülnar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gülnar'da

Gülnar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi.

İlçe Müftüsü Hasan Küçük, aile yapısı hakkında bir konuşma yaptı.

Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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