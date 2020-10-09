Gülnar'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde muhtarlar istişare toplantısı yapıldı.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı'nın katılımıyla Kültür Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, muhtarlar mahallerinde internet alt yapısı, elektrik kesintileri, sokak lambaları konusunda şikayet ve taleplerini dile getirdi.

Kaymakam Bayraklı, muhtarlarının taleplerini not alarak gerekli kurumlara yapılması için yazışmalarını yapacaklarını ve konuyu takip edeceklerini belirtti.

Bayraklı, ayrıca ilçe merkezi ve mahallelerde 12 EBA noktasını kurduklarını, interneti olmayan mahallelerinin internet alt yapısına kavuşması için görüşmeler sağlandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da belediyeye ait iş makinalarının tüm mahallelere hizmet etmesi için bir program düzenlediklerini belirtti.

Öncelikle acil ihtiyacı olan mahallelerde başlattıkları çalışmaların devam etiğini ifade eden Ünüvar, "Parke taşı, büz döşemesini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin talepleriyle ilgili belediyemize ait birimler gerekli çalışmaları yapıyor. Belediye olarak 50 mahallemize hizmet ediyoruz." dedi.