Gülnar'da öğrencilere eğitim yardımı - Son Dakika

Gülnar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gülnar Şubesince, öğrencilere nakdi yardım yapıldı.

Gülnar İlçe Müftüsü Yusuf Kaya, yazılı açıklamasında, ilçede ikamet eden ve üniversitede eğitim gören öğrencilere yönelik Türkiye Diyanet Vakfı Gülnar Şubesi işbirliğinde öğretim yardımı yapıldığını kaydetti.

Çalışma kapsamında 43 öğrenciye toplamda 22 bin liralık ödeme yardımı yapıldığını bildiren Kaya, "Gençler bizim geleceğimizdir. Oku emri ile başlayan ve ilmi teşvik eden bir dinin mensupları olarak öğrencilerimize sahip çıkmak bizim en kutlu görevimizdir." dedi.