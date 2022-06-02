Gülnar'da "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Gülnar'da "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi

02.06.2022 16:21
Gülnar'da "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi

Gülnar'da eğitim veren anaokulu ve ilkokulların okul öncesi sınıflarına yönelik "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi.

Gülnar'da eğitim veren anaokulu ve ilkokulların okul öncesi sınıflarına yönelik "Okul öncesi eğitim şenliği" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, ilçe spor salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocuğun gelişiminde büyük önem taşıdığını belirtti.

Kadim, "Bu dönem mezun olan öğrencilerimizi kutluyor ve onlara hayat boyu başarılar diliyorum. Ayrıca özverili çalışmaları ile öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerini sağlayan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte 16 okulda eğitim gören öğrenciler gösterilerini sundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gülnar'da 'Okul öncesi eğitim şenliği' düzenlendi - Son Dakika


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