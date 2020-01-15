Gülnar'da OSB ve doğal gaz çalışmaları - Son Dakika

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçede Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulması ve vatandaşların doğal gaza kavuşması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Ayvat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB'nin kurulabilmesi için gerekli görüşmelerin başladığını ve sürecin kısa sürede tamamlamasını hedeflediklerini kaydetti.

İlçenin doğal gaza kavuşmasıyla ilgili de çalışmalar yürütmek üzere "Gülnar Doğal Gaz Platformu" kurulduğunu belirten Ayvat, platformun ön çalışma raporunu Mersin Valiliğine gönderdiğini aktardı.