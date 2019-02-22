Gülnar'da Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı
33 dakika önce
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kod Gülnar Projesi" kapsamında robotik kodlama atölyesi kuruldu.
Gülnar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kod Gülnar Projesi" kapsamında robotik kodlama atölyesi kuruldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Burgut, Gülnar Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
kurulan robotik kodlama atölyesi açılış töreninde yaptığı açıklamada, tamamen yerel kaynaklar kullanılarak, kısıtlı imkanlarla ve büyük bir özveriyle atölyenin hazırlandığı belirtti.
Öğrencilerin 3 boyutlu tasarım, elektronik devre simülasyonları, 3 boyutlu üretim, robot uygulamaları ve kodlama yapabileceğini vurgulayan Burgut, eğitimlerin uzmanlar tarafından verileceğini bildirdi.
Konuşmaların ardından atölyenin açılışı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:18 Kaynak: AA
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