Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı

Gülnar'da Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı

33 dakika önce

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kod Gülnar Projesi" kapsamında robotik kodlama atölyesi kuruldu.

Gülnar'da Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı, System.String[]
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kod Gülnar Projesi" kapsamında robotik kodlama atölyesi kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, Gülnar Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kurulan robotik kodlama atölyesi açılış töreninde yaptığı açıklamada, tamamen yerel kaynaklar kullanılarak, kısıtlı imkanlarla ve büyük bir özveriyle atölyenin hazırlandığı belirtti.

Öğrencilerin 3 boyutlu tasarım, elektronik devre simülasyonları, 3 boyutlu üretim, robot uygulamaları ve kodlama yapabileceğini vurgulayan Burgut, eğitimlerin uzmanlar tarafından verileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:18 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Fatih, Gülnar, Güncel
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