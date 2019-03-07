Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Robotik Kodlama Atölyesi Kuruldu

Gülnar'da Robotik Kodlama Atölyesi Kuruldu

34 dakika önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir okula bilgisayar laboratuvarı ve robotik kodlama atölyesi kuruldu.

Gülnar'da Robotik Kodlama Atölyesi Kuruldu, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir okula bilgisayar laboratuvarı ve robotik kodlama atölyesi kuruldu.

Gülnar Cumhuriyet Ortaokulu'nda, hayırsever Mehmet Ecevit'in bağışıyla bilgisayar laboratuvarı ve robotik kodlama atölyesi oluşturuldu.

İlçe Kaymakamı Mustafa Ayvat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut tarafından yapılan açılışın ardından, öğrenciler ilk eğitimi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Mersin, Gülnar, Güncel
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