Gülnar'da Robotik Kodlama Atölyesi Kuruldu
34 dakika önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir okula bilgisayar laboratuvarı ve robotik kodlama atölyesi kuruldu.
Mersin
'in Gülnar
ilçesinde bir okula bilgisayar laboratuvarı ve robotik kodlama atölyesi kuruldu.
Gülnar Cumhuriyet Ortaokulu'nda, hayırsever Mehmet Ecevit'in bağışıyla bilgisayar laboratuvarı ve robotik kodlama atölyesi oluşturuldu.
İlçe Kaymakamı Mustafa Ayvat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih
Burgut tarafından yapılan açılışın ardından, öğrenciler ilk eğitimi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:39 Kaynak: AA
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