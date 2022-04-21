Gülnar'da sahipsiz hayvanlar unutulmuyor - Son Dakika
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Gülnar'da sahipsiz hayvanlar unutulmuyor

21.04.2022 12:02
Gülnar'da sahipsiz hayvanlar unutulmuyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için çeşitli bölgelere yiyecek bırakılıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için çeşitli bölgelere yiyecek bırakılıyor.

İlçede yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bünyesinde faaliyet gösteren yemek şirketleri, bayat ekmekler ile yemek artıklarını biriktiriyor.

Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde toplanan yiyecekler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor.

Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçedeki çeşitli bölgelere yiyecek bırakılıyor.

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Hisarcık, Akkuyu, Mersin, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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