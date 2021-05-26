Gülnar'da Şehit Jandarma Er Mehmet Koç'un adının verildiği kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika

Belediye olarak eğitime verdikleri desteğe devam edeceklerini dile getiren Ünüvar, kütüphanenin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütüphanenin yaptırıldığı Kayrak Mahallesi İlköğretim Okulu'nda düzenlenen tören, Mehmet Koç ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

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