Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, "Tabiata Hayat Olaq" projesi kapsamında Azerbaycan'dan 3 ve Türkiye'nin değişik ilindeki 10 ilkokul öğrencisine çevrimiçi tabiat eğitimi verdi.
Gübeş, Zoom uygulaması üzerinden öğrencilere orman işletmeciliğini tanıtıp, ormanın faydaları, erozyon ve sebepleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Eğitime öğrencilerin yanı sıra proje öğretmenleri ve velilerde katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gülnar'da 'Tabiata Hayat Olaq' projesi ile öğrencilere çevrimiçi eğitim - Son Dakika