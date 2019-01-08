Son Dakika Haberleri: Gülnar'da Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara

Gülnar'da Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara

44 dakika önce

Gülnar ilçesinde taşımalı eğitim veren 14 okulda eğitime yarın ara verildi.

Gülnar'da Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara, System.String[]
Gülnar ilçesinde taşımalı eğitim veren 14 okulda eğitime yarın ara verildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, yaptığı açıklama, ilçedeki olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiğini belirtti.

Ayvat, ilçe merkezindeki okullarda ise eğitim öğretime devam edileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:42 Kaynak: AA

Gülnar, Güncel
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