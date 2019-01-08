Gülnar'da Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara
44 dakika önce
Gülnar ilçesinde taşımalı eğitim veren 14 okulda eğitime yarın ara verildi.
Gülnar
ilçesinde taşımalı eğitim veren 14 okulda eğitime yarın ara verildi.
Kaymakam Mustafa Ayvat, yaptığı açıklama, ilçedeki olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiğini belirtti.
Ayvat, ilçe merkezindeki okullarda ise eğitim öğretime devam edileceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:42 Kaynak: AA
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