Gülnar'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
33 dakika önce
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren 14 okulda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
Gülnar
Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren 14 okulda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
Ayvat, yaptığı açıklamada, yaklaşık bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü 14 okulun yarın tatil edildiğini kaydetti.
Ayvat, ilçe merkezindeki okullarda ise yarın normal eğitim ve öğretime devam edileceğini, kar yağışının etkisini artırması durumunda sabah saatlerinde konunun tekrar değerlendirileceğini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:14 Kaynak: AA
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