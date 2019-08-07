Son Dakika Haberleri: Gülnar'da trafik denetimleri
Son Dakika Güncel Haber

Gülnar'da trafik denetimleri

2 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.

Gülnar'da trafik denetimleri, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İlçeyi Silifke'ye bağlayan yolda jandarma ekipleri ile trafik polislerince Kurban Bayramı öncesinde kontrol noktası kuruldu.
Yorgun olan sürücülerden dinlenmelerini isteyen ekipler, emniyet kemeri konusunda da uyarılarda bulundu.
Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat da denetimleri inceleyerek, sohbet ettiği vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.
Jandarma, Gülnar, Mersin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın hırsız hastanede, hasta gibi davranıp hastaları soydu
HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı Maaşını alamadı, restoranı yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:58:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülnar'da trafik denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]