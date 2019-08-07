Gülnar'da trafik denetimleri
2 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:53 Kaynak: AA
'in Gülnar
ilçesinde polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İlçeyi Silifke
'ye bağlayan yolda jandarma ekipleri ile trafik polislerince Kurban Bayramı
öncesinde kontrol noktası kuruldu.
Yorgun olan sürücülerden dinlenmelerini isteyen ekipler, emniyet kemeri konusunda da uyarılarda bulundu.
Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat da denetimleri inceleyerek, sohbet ettiği vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.
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