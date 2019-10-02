Son Dakika Haberleri: Gülnar'da TYP kurası çekildi
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Gülnar'da TYP kurası çekildi

1 saat önce

Gülnar ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.

Gülnar'da TYP kurası çekildi, System.String[]

Gülnar ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda, istihdam edilecek 6 güvenlik görevlisi ve 50 temizlik işçisi için Gülnar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi salonunda kura çekildi.

Güvenlik görevlisi olmak için 58, temizlik işçisi olmak için de 579 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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