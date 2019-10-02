Gülnar'da TYP kurası çekildi

Gülnar ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda, istihdam edilecek 6 güvenlik görevlisi ve 50 temizlik işçisi için Gülnar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi salonunda kura çekildi.

Güvenlik görevlisi olmak için 58, temizlik işçisi olmak için de 579 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.