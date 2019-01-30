Gülnar'da Yaban Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı
1 saat önce
Gülnar ilçesinde yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Gülnar
ilçesinde yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Gülnar Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Gübeş, yaptığı açıklamada, yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.
Havaların soğumasıyla birlikte yaban hayvanlarının yiyecek bulmada zorlandığını aktaran Gübeş, "Her yıl kış şartları ağırlaştıkça düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Kar
yağışı ve soğuk hava nedeniyle yemleme çalışması kapsamında doğaya 500 kilogram yem bıraktık." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:46 Kaynak: AA
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