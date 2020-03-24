Gülnar'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıtalar karşılıyor - Son Dakika

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Gülnar'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıtalar karşılıyor
6 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşlı 15 ailenin ihtiyaçları, zabıta ekiplerince alınarak evlerine götürülüyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşlı 15 ailenin ihtiyaçları, zabıta ekiplerince alınarak evlerine götürülüyor.
Gülnar Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş üstündeki vatandaşların, ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşılayarak evlerinde teslim ediyor.
Vatandaşları, dışarı çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşlar için bankadan para da çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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