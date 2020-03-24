Gülnar'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıtalar karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülnar'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıtalar karşılıyor - Son Dakika

Gülnar'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıtalar karşılıyor

6 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşlı 15 ailenin ihtiyaçları, zabıta ekiplerince alınarak evlerine götürülüyor.

Gülnar'da yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıtalar karşılıyor, System.String[]

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşlı 15 ailenin ihtiyaçları, zabıta ekiplerince alınarak evlerine götürülüyor.

Gülnar Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş üstündeki vatandaşların, ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşılayarak evlerinde teslim ediyor.

Vatandaşları, dışarı çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşlar için bankadan para da çekiyor.

Mersin, Zabıta, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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