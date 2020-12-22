Gülnar'da yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Gülnar ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Üçoluk Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı önlemler alınıyor.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, yaptığı açıklama, ilçede yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Gülnar halkını daha iyi ve güzel bir ilçeye kavuşturmak için çalışmalarımız belirlenen program çerçevesinde tüm hızıyla devam edecektir." ifadesini kullandı.