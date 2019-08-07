Son Dakika Haberleri: Gülnar'daki orman yangınına Büyükşehir Belediyesi ekipleri de müdahale etti
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Gülnar'daki orman yangınına Büyükşehir Belediyesi ekipleri de müdahale etti

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde Gülnar ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi kırsalında meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına, 7 arazöz ve 16 personelle destek verdi.

Gülnar'daki orman yangınına Büyükşehir Belediyesi ekipleri de müdahale etti, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde Gülnar ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi kırsalında meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına, 7 arazöz ve 16 personelle destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Gülnar'ın Ulupınar Mahallesinde meydana gelen yangına itfaiye başta olmak üzere tüm ekipleri ile müdahale ederek, yangının söndürülmesine yardımcı olduğu bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulupınar Mahallesi kırsalında bulunan bahçelerin birinde çıkan yangın, bir süre sonra büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine bir evin de hasar gördüğü bölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden yangın söndürme ekiplerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve itfaiye de eşlik etti. Bölgede yangının büyümesini engellemek için önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 7 arazöz ve 16 personelle söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulupınar, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:23 Kaynak: İHA
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