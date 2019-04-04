Son Dakika Haberleri: Gülnar'daki Seçim Yenilenmeyecek, Hdp'nin Akdeniz İtirazı Reddedildi

Gülnar'daki Seçim Yenilenmeyecek, Hdp'nin Akdeniz İtirazı Reddedildi

1 saat önce

Mersin İl Seçim Kurulu, yapılan itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulunun Gülnar ilçesindeki seçimin iptali yönündeki kararını kaldırdı, HDP'nin Akdeniz ilçesi için yaptığı başvuruyu da reddetti.

Gülnar'daki Seçim Yenilenmeyecek, Hdp'nin Akdeniz İtirazı Reddedildi, System.String[]
Mersin İl Seçim Kurulu, yapılan itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulunun Gülnar ilçesindeki seçimin iptali yönündeki kararını kaldırdı, HDP'nin Akdeniz ilçesi için yaptığı başvuruyu da reddetti.

Mersin İl Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bazı bölgelerdeki itirazları görüşmek üzere bugün toplandı. Kurul, MHP Mersin İl Başkanlığının, Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçimle ilgili CHP'nin itirazının ardından İlçe Seçim Kurulunca verilen seçimin iptali kararını kaldırdı.

Ayrıca İl Seçim Kurulu, HDP'nin, merkez Akdeniz ilçesindeki geçersiz oyların yeniden sayılması ve CHP'nin adayı Sabit Yelkovan'ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifindeki görevinden istifa etmeden seçime girdiği gerekçesiyle seçimin iptali için yaptığı itirazı da reddetti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:49 Kaynak: İHA

Mersin, Akdeniz, Halkların Demokratik Partisi, Gülnar, Politika
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