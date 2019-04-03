Gülnar'daki Seçimin İptali Kararı

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Gülnar ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP adayının kazandığı seçimle ilgili CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal kararı alınmasının haksızlık olduğunu söyledi.

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Gülnar ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP adayının kazandığı seçimle ilgili CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal kararı alınmasının haksızlık olduğunu söyledi.



Gölgeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülnar İlçe Seçim Kurulunun aldığı iptal kararına yönelik bugün Mersin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını bildirdi.



Kararın, haksızlık olduğunu ifade eden Gölgeli, "Saadet Partisi'nin adayının, seçimden önce istifa edip etmediğini seçim kurulları tespit etmeliydi. Söz konusu adayın oyu zaten çok cüzi, 67 oy almış. Dolayısıyla bu seçim hakkındaki iptal kararı haksızlık, Gülnar halkına haksızlık. Bu konudaki itirazlar siyasi ahlakla bağdaşmıyor." dedi.



Gölgeli, yapacakları itirazın kabul edilerek, İl Seçim Kurulu tarafından kaldırılacağına inandıklarını kaydetti.



AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Tevfik Kalemci de İlçe Seçim Kurulunun yapılan itirazı oy çokluğuyla kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu kararın iptali için Mersin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulacaktır. Kanuni süreç devam etmektedir. Seçimlerin yenilenmesi YSK'nın kararıyla olabilecek bir durumdur. Şu anda seçimlerin iptal edilmesi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.



"Seçimlerin iptalinin yersiz olacağı değerlendirilmiştir"



Saadet Partisi Gülnar İlçe Başkanı Mustafa Işık ise yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yerel seçimlerin sükunet ve huzur ortamında hiçbir şaibeye mahal olmaksızın tamamlandığını belirterek, belediye başkanının Gülnar halkının iradesiyle seçildiğini belirtti.



"Demokrasiye inanmak ve millet iradesine saygı duymak tüm vatandaşlarımızın görevi olduğu gibi, sahip çıkmak ise tüm siyasi partilerin kaçınılmaz sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulunan Işık, ilçede gelişen durumun, CHP tarafından yapılan bir itiraz sonucu sadece devam eden bir süreç olduğuna dikkati çekti.



Işık, "Adayımıza ait hukuki durum seçim sonuçlarını değiştirecek veya etkileyecek mahiyette olmadığından Gülnar İlçe Başkanlığımızca seçimlerin iptalinin yersiz olacağı değerlendirilmiştir. Bu sebeple Gülnar Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali demokrasi yönünden kalıcı bir hasar açacaktır. Seçilen belediye başkanını tebrik eder, Gülnarımız için hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.



Karar süreci



Mersin'in Gülnar ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Alpaslan Ünüvar'ın 920 oy farkla kazandığı seçime CHP'nin yaptığı itiraz üzerine, İlçe Seçim Kurulu 3'e karşı 4 oyla ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar vermişti.



İtirazın, 67 oy alan Saadet Partisi adayının kamu görevinden yasada belirtilen süre içinde istifa etmemesine rağmen seçime girmesi nedeniyle yapıldığı öğrenilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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