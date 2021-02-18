Gülnar'dan Mehmetçiğe gıda ve bere desteği - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinden gönderilen operasyondaki Mehmetçikler için hazırlanan ürünler İskenderun Ahmet Tor Kışlasına ulaştı.

MHP Gülnar İlçe Başkanlığı ve Gülnar Belediyesi organizasyonuyla sınır ötesi operasyon bölgesindeki askerlere moral, manevi destek sağlamak amacıyla başlatılan projeyle toplanan kuru üzüm, badem, ceviz, pekmez, elma ve Gülnarlı kadınlar tarafından örülen bereler yapılan uğurlama programı ile dualarla Mehmetçiğe gönderildi. Karayolu İskenderun'da bulunan 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlasına ulaştırılan ürünler Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim tarafından askeri yetkililere teslim edildi.

Gülnar Belediye Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, kışla önünde yaptığı açıklamada, "Bizim amacımız Gülnar halkının Mehmetçiğin yanında olduğunu hissettirmektir. Gülnar Yörük diyarıdır kalbi vatan sevgisi ile dolu halkımız, Afrin operasyonunda olduğu gibi yine Mehmetçiğimizin yanında olduğunu göstermek istemiştir. Mehmetçiğimizin belki bunlara ihtiyacı yok ama Gülnar'da yürekleri bizimle çarpan insanlar var denmesi gerçekten bizim için gurur verici. Mehmetçiğimizin yüreği nasıl atıyorsa, Gülnar halkının yüreği de o şekilde atıyor" şeklinde konuştu.

MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim ise "Askerimizin yardıma ihtiyacı yoktur biz onlara moral vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buradayız" dedi. - HATAY