Son Dakika Haberleri: Gülnar Halk Eğitim Müdürlüğünden yıl sonu sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Gülnar Halk Eğitim Müdürlüğünden yıl sonu sergisi

38 dakika önce

Gülnar Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün yıl sonu sergisi açıldı.

Gülnar Halk Eğitim Müdürlüğünden yıl sonu sergisi, System.String[]
Gülnar Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün yıl sonu sergisi açıldı.
Gülnar Kültür Merkezi Müdürlüğü'nde açılan sergiye, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, kurum amirleriyle okul müdürleri katıldı.
Kaymakam Ayvat yaptığı konuşmada, bir yıllık el emeklerinin görücüye çıkartılmasının önemli olduğunu belirtti.
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Burgut da kurslarda emeği geçen usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.
Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Sadık Güleryüz ise vatandaşların isteği doğrultusunda çeşitli kursların yıl boyunca açıldığını bildirdi.
Sergide, ev tekstili ve çeyiz ürünleri hazırlama, örtü ve minder dikim kursu, file işi yapım kursu ürünleri sergilendi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Halk Eğitimi Merkezi, Gülnar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Okul Gıdası" logosunun kullanım detayları belli oldu Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir Son Dakika! Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:36:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülnar Halk Eğitim Müdürlüğünden yıl sonu sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]