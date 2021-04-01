Gülnar İlçe Müftülüğü 95 aileye gıda yardımında bulundu - Son Dakika

Gülnar İlçe Müftülüğü 95 aileye gıda yardımında bulundu
01.04.2021 17:01
Gülnar İlçe Müftülüğü, ilçede maddi durumu iyi olmayan 95 aileye gıda yardımında bulundu.
Gülnar İlçe Müftülüğü, ilçede maddi durumu iyi olmayan 95 aileye gıda yardımında bulundu.
İlçe Müftüsü Yusuf Kaya, tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, "Bu zor zamanlarda Gülnarlı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize giyim yardımı ve temel gıda yardımının yanı sıra Ramazan ayı öncesinde Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından gönderilen ve vatandaşlarımızın bağışladığı 16 adet adak, akika ve şükür kurbanlarını görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde keserek 95 ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırdık." ifadelerini kullandı.???????
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