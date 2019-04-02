Son Dakika Haberleri: Gülnar İlçesinde Seçim İptal Kararı

Gülnar İlçesinde Seçim İptal Kararı

25 dakika önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde Belediye Başkanlığını MHP adayı Alpaslan Ünüvar'ın kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan iptal kararı ile gönderildi.

Gülnar İlçesinde Seçim İptal Kararı, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde Belediye Başkanlığını MHP adayı Alpaslan Ünüvar'ın kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan iptal kararı ile gönderildi.

Gülnar ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde, MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale 7 bin 840, İYİ Parti adayı Ahmet Sarı bin 83, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin 67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin 34 ve BTP adayı Mustafa Olcay 19 oy aldı.

MHP Adayı Alpaslan Ünüvar'ın 920 oy farkla başkan seçildiği ilçede, CHP seçimlere itiraz etti. CHP Gülnar İlçe Başkanlığı yapmış olduğu itiraz dilekçesinde, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğu ve bu nedenle seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

İl Seçim Kuruluna itiraz edilecek Gülnar İlçe Seçim Kurulu itirazı değerlendirdi. İlçe Seçim Kurulunun incelemesi sonucu, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in toplum sağlığı merkezindeki görevinden 6 Şubat 2019'da istifa ettiği tespit edildi. CHP'nin itirazı 3'e karşı 4 oyla kabul edilerek, ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar verildi.

MHP Gülnar İlçe Başkanlığının ise alınan karara ilişkin İl Seçim Kuruluna itiraz edeceği bilgisi alındı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:32 Kaynak: İHA

MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Gülnar, Politika
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