Gülnar'ın turizm haritası hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülnar'ın turizm haritası hazırlandı - Son Dakika

Gülnar'ın turizm haritası hazırlandı

6 saat önce

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilk kez kapsamlı bir şekilde 'Gülnar turizm haritası ve tanıtıcı broşürler' hazırladıklarını belirterek, "Gülnar için tanıtım atağımız sürecek" dedi.

Gülnar'ın turizm haritası hazırlandı, System.String[]

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilk kez kapsamlı bir şekilde 'Gülnar turizm haritası ve tanıtıcı broşürler' hazırladıklarını belirterek, "Gülnar için tanıtım atağımız sürecek" dedi.


Gülnar Belediyesi tarafından hazırlatılan Gülnar turizm haritası ve tanıtıcı broşürler, İngilizce ve Türkçe olarak Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) tarafından bastırıldı. Özellikle ilçedeki şelaleler ve kanyonların dikkat çektiği haritada, tarihi ve doğal güzellikler, yaylalar, türbeler, tarihi yerler ve yetişen tarım ürünlerine yer verildi. Mustafa Gümüş'ün birbirinden eşsiz fotoğraflarıyla hazırlanan tarihi yerler ve doğal güzellikler broşüründe, Türkçe ve İngilizce tanıtımlara yer verildi.


Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, tarihi ve doğal güzelliklerle eşiz bir yer olan Gülnar'ın, gerek turizm potansiyeli gerekse doğal tarım potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi. Özellikle turizm fuarlarında bundan sonra Gülnar'ın tanıtıcı materyallerinin yer alacağını kaydeden Ünüvar, "Bu noktada ilçemiz tarihi ve doğal güzelliklerle dolu. Üniversiteler ile birlikte işbirliği yaparak saha araştırmaları ile ilçemizin değerlerini ön plana çıkartacağız. Bir çoğunun varlığından bile haberdar olmadığı kanyonlarımız, şelalelerimiz var. Özellikle tarihi türbeler Anadolu erenlerinin uğrak yeri olan Gülnar için büyük önem taşımakta" diye konuştu.


Gülnar için hazırlanan turizm haritası ve tanıtım broşürleri, Gülnar Belediyesi, Mersin Turizm Müdürlüğü Danışma Ofisi ve Silifke Turizm Danışma Ofisi ile METAB merkezinde dağıtılıyor. - MERSİN

Alpaslan Ünüvar, Mersin, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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