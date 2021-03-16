Gülnar Kaymakamı Bayraklı, Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti - Son Dakika

Ziyarette Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da bulundu.

Bacak, "Keçilerimizin oğlakları doğdu. Bir süre sonra göç yoluna başlayacağız. Ziyaretimize gelenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sarıkeçili Yörüklerinden Ramazan Bacak da 40 yıldır bu mahallede konakladıklarını kaydetti.

Bayraklı, kırsaldaki Koçaşlı Mahallesi'nde Yörük çadırlarını ziyaretinde, ilçede yaklaşık 15 Yörük ailesinin konakladığını, nisan sonunda Konya , Karaman 'a gitmek üzere ilçeden ayrılacaklarını belirtti.

Gülnar Kaykamamı Yunus Emre Bayraklı, ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti.

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