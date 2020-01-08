Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi - Son Dakika

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi

6 saat önce

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, geçen sene işletmenin kar elde etmesine katkı sağlayan personeli ödüllendirdi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi, System.String[]

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, geçen sene işletmenin kar elde etmesine katkı sağlayan personeli ödüllendirdi.

Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, kurumlarında gerçekleştirilen ödül töreninde, işletmenin geçen yıl 4 milyon 49 bin lira kar ettiğini belirtti.

Şahin, orman köylülerine 1 milyon 211 lira faizsiz ve yüzde 20'si hibeyle kredi sağlayarak köylülerin kalkınmasına destek olmaya çalıştıklarını, başarılarının daha da artacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından işletmede personele ödülleri verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Muharrem Şahin, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı

Son Dakika Haberleri
19:13 Antalya cezaevindeki yüz nakilli recep sert, hastaneye yatırıldı -arşiv - Son Dakika
19:12 Rusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldi - Son Dakika
19:12 Ceren Özdemir cinayeti sanığına verilen raporun detayları ortaya çıktı - Son Dakika
19:12 Karabük'ün Ovacık ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
19:06 Miniklere bilim ve sanat aşılayacak - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 19:16:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde başarılı personel ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]