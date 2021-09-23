Gülnar Orman İşletme Müdürü Şahin, Gülnar Göleti mesire alanını inceledi - Son Dakika

Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, yapımı devam eden Gülnar Göleti mesire alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Şahin, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, mesire alanına yapılacak tüm yapıların tamamen ahşaptan ve doğal ortama uygun olduğunu belirterek, 2021 yılı sonuna kadar mesire alanının hizmete açılmasını planladıklarını kaydetti.

Şahin, mesire alanında masa, kameriye ve mangal alanları ile kır kahvesi, cami ve tuvaletin yer alacağını da sözlerine ekledi.