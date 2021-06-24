Gülnur'un babası: Planlanarak öldürüldüğünü net bir şekilde görüyorum - Son Dakika

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kız arkadaşı Gülnur Kocabaş'ı (22) pompalı av tüfeğiyle vurarak öldüren Yusuf Akbulut (27), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında cinayeti tasarlayarak işlemediğini söyledi. Öldürülen Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı Özgü Türk ise sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ceza almasını istedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretimi yapan fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, geçen yıl 28 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında işe gitmek için Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf Akbulut seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, Akbulut'un pompalı av tüfekli saldırısına uğradı. Akbulut'un peş peşe 3 el ateş ettiği Kocabaş, göğsüne isabet eden saçmalarla yaşamanı yitirdi. Suç aleti tüfekle polise teslim olan Yusuf Akbulut ise tutuklandı. Yusuf Akbulut hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı Özgü Türk katıldı. Yusuf Akbulut ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmadaki ifadesinde pişman olduğunu belireten Akbulut, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savundu.

Duruşmada, Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı Özgü Türk'e de söz verildi. Avukat Özgü Türk, sanığın daha önceki ifadelerinde geçen 'Gülnur Kocabaş beni aldattı' sözlerini kabul etmediklerini söyledi. Sanık Akbulut'un, maktul Kocabaş'ı, tasarlayarak kasten öldürdüğünün kamera görüntülerinde sabit olduğunu kaydeden Avukat Türk, "Telefon yazışmaları, tanık ve arkadaşlarının ifadelerinde ikilinin aylar öncesinde ayrıldığı anlaşılmaktadır. Sanığın öne sürdüğü 'Gülnür beni aldattı' ifadelerine yönelik, Gülnur'un kendisini ne zaman ve nerede aldattığına yönelik hiçbir açıklaması yoktur. Sanığın eniştesi ifadesinde aracı ve evlerinde kesinlikle hiç silah bulunmadığını belirtti. Sanığın cinayeti işlemeden iki hafta önce maktule, baskı ve tehdit uyguladığı da görülüyor. Olay yeri görüntülerini mahkemeye sunduk. Gülnur'un evden çıkma ve öldürülme anı net bir şekilde görülmektedir. Sanığın ifadelerinde olduğu gibi aralarında bir herhangi bir tartışma geçmemiştir. Sanık her ifadesinde çelişkili ifadeler kullanmıştır. Kamera kayıtlarında sanık, otomobili ile Gülnur'un arkasından hızla geçerek, arkasına geçip pusu kurmuş ve yakın mesafeden ateş etmiştir. Gülnur, yere düştükten sonra da ateş etmeye devam etmiş ve öldüğünden emin olduktan sonra olay yerinden uzaklaşmıştır. Cinayetin tasarlayarak kasten gerçekleştiği açıktır. Sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.Baba Eyüp Kocabaş da, "Kızımın vurulma şekli ve ölümü ortada. Benim hukukla hiçbir ilgim olmamasına rağmen kızımın planlanarak öldürüldüğünü net bir şekilde görüyorum. Sanığın en ağır şekilde, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ceza almasını istiyorum" diye konuştu.İfadelerin ardından savcı mütalaasını okudu. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşılık sanığın savunmasının alınması için davayı erteledi.