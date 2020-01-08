Güloğlu 'Doğu Ödülü'nü aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güloğlu 'Doğu Ödülü'nü aldı - Son Dakika

Güloğlu 'Doğu Ödülü'nü aldı

16 dakika önce

Adıyaman'da 50 yılı aşkın bir süredir tatlı imalat sektöründe başarılı işlere imza atan Güloğlu Pastanesi, Türkiye'nin Doğu Ödülleri'nde 'En İyi Pastane' ödülüne layık görüldü.

Güloğlu 'Doğu Ödülü'nü aldı, System.String[]

Adıyaman'da 50 yılı aşkın bir süredir tatlı imalat sektöründe başarılı işlere imza atan Güloğlu Pastanesi, Türkiye'nin Doğu Ödülleri'nde 'En İyi Pastane' ödülüne layık görüldü.


Güloğlu Pastanesi geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır' temalı Türkiye'nin Doğu Ödülleri programında Doğu'nun 'En İyi Pastanesi' ödülünü aldı. Ödül törenine sanat ve siyaset dünyasının önemli isimleri ile mesleğinde başarılı olmuş işadamları ve imalat sektörünün önde gelen markalarının temsilcileri katıldı. Gecede ödülü Güloğlu Pastanelerinin işletmecisi Yusuf Tümer aldı.


Yusuf Tümer yaptığı açıklamada, "Kadına Şiddete Hayır Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Doğu ödülleri, iş ve cemiyet hayatının önde gelen iş insanlarını, oluşturdukları markaların şirket yöneticilerini ve ayrıca ülke genelinde tüm sağlık profesyonellerini, sağlık alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların temsilcilerini bir araya getirdi. Böylesine elit insanların katıldığı gecede, Adıyaman Güloğlu Pastanesi olarak Doğu'nun En İyi Pastanesi Ödülünü almanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Diyarbakır, Adıyaman, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
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