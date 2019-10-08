Son Dakika Haberleri: Gülper Özdemir: Dünya vatandaşıyım
Son Dakika Magazin Gülper Özdemir: Dünya vatandaşıyım

Gülper Özdemir: Dünya vatandaşıyım

52 dakika önce

Röportajdan;İstanbul'u Yaşamak İstiyorumProje teklifi ilk geldiğinde Londra'daydım. Gerçi her yerde yas¸ıyorum, Dünya vatandas¸ıyım. Bu günlerde ise ilk kez I·stanbul'da yas¸amayı düs¸ünmeye bas¸ladım, belki bu projeden sonra, neden olmasın?

Gülper Özdemir: Dünya vatandaşıyım, System.String[]

Röportajdan;


İstanbul'u Yaşamak İstiyorum


Proje teklifi ilk geldiğinde Londra'daydım. Gerçi her yerde yas¸ıyorum, Dünya vatandas¸ıyım. Bu günlerde ise ilk kez I·stanbul'da yas¸amayı düs¸ünmeye bas¸ladım, belki bu projeden sonra, neden olmasın? Buraya gidip geliyorum ama tam olarak yas¸amıs¸ sayılmam bu s¸ehirde, hep is¸ için geldim bugüne dek,burada yaşamayı tatmak istiyorum.


Yemek yapmayı çok seviyorum


Mutfakta çok hamaratım.Otelde kaldıgˆım için yemek yapamıyorum ve çok özlüyorum.Herkes otelde prensesler gibi yas¸adıgˆımızı düs¸ünüyor olabilir. Bir yandan da tabii ki çok güzel, her s¸ey önüne hazır geliyor ama insan bir yerden sonra evinde olmayı özlüyor.


Empati Yapmalıyız


Öte yandan güzel oyuncu; Dünya'da bir s¸eyi degˆis¸tirebilmeye gücün olsaydı, bu ne olurdu sorusuna ise 'Herkeste aynı seviyede empati olmasını sagˆlardım. Dünya bambas¸ka bir yer haline gelirdi bence insanlar birbirlerine kars¸ı daha anlayıs¸lı olsalar.'

İstanbul, Londra, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:21 
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