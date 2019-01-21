Son Dakika Haberleri: Gülperi | 17.bölüm - Fragman 1

Gülperi | 17.bölüm - Fragman 1

1 saat önce

Gülperi 17.Bölümüyle 25 Ocak Cuma saat 20: 00'de Show'da!

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Gülperi 17.Bölümüyle 25 Ocak Cuma saat 20: 00'de Show'da!

Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi.

En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur.

Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...

Yapım: Tims&B Productions

Yönetmen: Cem Karcı

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Senaryo: Eylem Canpolat & Sema Ergenekon

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Jenerik Müziği: Cem Öget

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna

Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör, Haluk Cömert

Gülperi Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/gulperidizi

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Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:01 

Gülperi, TV
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