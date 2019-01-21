Gülperi
17.Bölümüyle 25 Ocak Cuma saat 20: 00'de Show'da!
Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi.
En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur.
Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...
Yapım: Tims&B Productions Yönetmen
: Cem Karcı
Yapımcı: Timur Savcı
& Burak Sağyaşar
Senaryo: Eylem Canpolat
& Sema Ergenekon
Müzik: Atakan Ilgazdağ
Jenerik Müziği: Cem Öget
Oyuncular: Nurgül Yeşilçay
, Timuçin Esen
, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan
, Burak Dakak, Aleyna
Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge
, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör, Haluk Cömert
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