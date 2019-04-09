Gülperi | 28.bölüm - Fragman 1

Gülperi 28.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!

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Gülperi 28.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!



Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi.



En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur.



Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...



Yapım: Tims&B Productions



Yönetmen: Şenol Sönmez



Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar



Senaryo: Meryem Gür & Cüneyt Bolak & S.Cenk Boğatur & M.Cem Görgeç



Müzik: Atakan Ilgazdağ



Jenerik Müziği: Cem Öget



Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Erkan Bektaş, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör



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