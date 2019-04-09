Son Dakika Haberleri: Gülperi | 28.bölüm - Fragman 1

Gülperi | 28.bölüm - Fragman 1

1 saat önce

Gülperi 28.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!

">
Gülperi 28.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!

Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi.

En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur.

Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...

Yapım: Tims&B Productions

Yönetmen: Şenol Sönmez

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Senaryo: Meryem Gür & Cüneyt Bolak & S.Cenk Boğatur & M.Cem Görgeç

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Jenerik Müziği: Cem Öget

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Erkan Bektaş, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör

Gülperi Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/gulperidizi

Gülperi Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/gulperidizi

Gülperi Resmi Twitter Sayfası: https://www.twitter.com/gulperidizi
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:02 

Facebook, Gülperi, TV
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Turisti Sokak Ortasında Öldüresiye Döven Polise 740 TL Para Cezası Verildi Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi Müge Anlı'nın Programında Araştırılan Cinayetin Detayları Yeşilçam Filmlerini Aratmadı! Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 10:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülperi | 28.bölüm - Fragman 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]