Gülperi Kasanova'ya Kazakistan'da anlamlı ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülperi Kasanova'ya Kazakistan'da anlamlı ödül - Son Dakika

Gülperi Kasanova'ya Kazakistan'da anlamlı ödül

6 saat önce

Kazakistan Türk Milli Merkezi Kadın Kolları eski Başkanı Gülperi Kassanova, Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından 'Meyrim' madalyası ile ödüllendirildi.

Gülperi Kasanova'ya Kazakistan'da anlamlı ödül, System.String[]

Kazakistan Türk Milli Merkezi Kadın Kolları eski Başkanı Gülperi Kassanova, Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından 'Meyrim' madalyası ile ödüllendirildi.


Kazakistan Hotel'de düzenlenen törende kamuoyu oluşturulması, Kazakistan'da yaşayan Milletler arasındaki Dostluk ve Kardeşliğin güçlendirilmesi ve milli birlik yönündeki faaliyetlerinden dolayı Gülperi Kassanova'ya Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından 'Meyrim' madalyası verildi.


Programa, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 'Koğandık Kelisin' Şubesi Başkanı Sattar Macitov, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türk Milli Merkezi üyeleri ile Kazakistan'da yaşayan halkların kadın temsilcileri katıldı.


Programda konuşan Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 'Koğandık Kelisin' Şubesi Başkanı Sattar Macitov, Kazakistan'da yaşayan çeşitli milletler içerisinde özellikle Ahıskalı kadınların daha aktif çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Macitov, Kazakistan toplumunda kadınların rolünün artırılması yönünde Halklar Asamblesi nezdinde 'Anneler Konseyi kurulduğunu ve kadınların çok büyük emek sarf ettiklerini, barış için her şeyi yaptıklarını dile getirdi.


Gülperi Kasanova'nın faaliyetlerini değerlendiren Macitov, "Onun başkanlığında çok büyük işler görüldü. Tüm bu çalışmalarından dolayı da Kazakistan Halklar Asamblesi'nin 'Meyrim' üstün hizmet madalyası ile taltif edildi. Kazakistan Halklar Asamblesi faaliyetinde Ahıskalı kadınlar sürekli birinci oluyor" dedi.


Programda konuşan DATÜB ve Kazakistan Türk Milli Merkezi Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Bizler, ata baba yurdumuzdayız. Aynı köke, ayni dile, dine, örf adet, gelenek göreneklere mensup Türk milletiyiz. Aramıza fitne ateşi sokmak isteyen bozgunculara Kazak halkı izin vermeyecek, onlarla mücadelemiz devam edecek. Bunun için faaliyetlerimizi, halka hizmetimizi devam ettireceğiz. Sevgili Gülperi Kasanova'yı Türk Milli Merkezi Kadın Kolları Başkanı olarak yapmış olduğu faaliyetleri ve Kazakistan Halklar Asamblesi tarafından 'Meyrim' madalyası ile taltif edilmesinden dolayı tüm DATÜB Ailesi olarak yürekten kutlar, gelecek çalışmalarında başarılar dileriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kazakistan, Gülperi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Adem Büyük'ü EURO 2020'ye götürecek
Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu Muslera, Uruguay Milli Takımı'na çağrıldı Arsenal'den Orkun Kökçü'ye kanca

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:46:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülperi Kasanova'ya Kazakistan'da anlamlı ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]