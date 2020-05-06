Gülpınar Zeytinyağı Müzesi bölge turizmine can katacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gülpınar Zeytinyağı Müzesi bölge turizmine can katacak - Son Dakika Ekonomi

Gülpınar Zeytinyağı Müzesi bölge turizmine can katacak

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yapılan Gülpınar Zeytinyağı Müzesi'nin bölge turizmine can katacak.

Gülpınar Zeytinyağı Müzesi bölge turizmine can katacak, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yapılan Gülpınar Zeytinyağı Müzesi'nin bölge turizmine can katacak.


Çanakkale Valiliği koordinasyonluğunda, Ayvacık Kaymakamlığı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yapılan çalışmalar ile bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için tamamlanmak üzere olan Gülpınar Zeytinyağı Müzesi, açılış için gün sayıyor.


Bölgenin turizmine kazandırılacak olan 'Zeytinin Tarihsel Serüveni: Gülpınar Zeytinyağı Müzesi' isimli proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile müze, Apollon Smintheion ören yerine gelecek ziyaretçiler için de yeni bir çekim merkezi olacak. Gülpınar Zeytinyağı Müzesi için gerçekleşen projede, bölgenin turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.


Gülpınar köyünde yapılan Gülpınar Zeytinyağı Müzesi'nin, tarih ve kültür turizmi aracılığıyla sosyo-kültürel ve turizm anlamında kesintisiz ve sürdürülebilir pozitif bir etki yaratması bekleniyor. Proje kapsamında çalışmalar, kültürel mirasın önemli temsilcileri arasında sayılan ve endüstri mirası örneği olabilecek yapının restore edilerek bir müze haline getirilip yeni bir cazibe merkezi oluşması için tamamlanmak üzere.


Bölgedeki turizm faaliyetlerinin arttırılmasının önü açılacak


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonluğunda GMKA tarafından belirlenen 'Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı' kapsamında yüzde 75 oranında mali destek alan proje, turizm altyapısını geliştirmeye ve bölgedeki turizm faaliyetlerinin arttırılmasının da önünü açacak. Proje kapsamında müzeye dönüştürülen yapının, teknik donanımı ile birlikte endüstriyel nitelikteki günümüze sağlam biçimde kalmayı başarabilmiş olan ender örneklerden biri olarak restorasyonu geçekleştirilmiş durumda. Zeytinyağı üretiminin tüm aşamalarına yönelik ekipmanlar ile endüstri mirası kapsamındaki bu yapı içerisinde kendi özgün değerini koruyarak zeytinyağı üretimini sergileyecek.


Çalışmaları tamamlanmak üzere olan Gülpınar Zeytinyağı Müzesi ile hem geleneksel zeytinyağı üretimini modern sergileme yöntemleri ile müze oluşturulması hem de ziyarete gelenlere geleneksel üretim safhalarını sunarak yapının katma değerini arttırması ile bölgenin daha cazip ve çekici bir hale gelmesi bekleniyor. - ÇANAKKALE

Zeytinyağı, Çanakkale, Gülpınar, Ayvacık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:19 Kaynak: İHA


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek         
15:35
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum         
15:35
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu         
15:33
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı         
15:09
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor         
15:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 18:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülpınar Zeytinyağı Müzesi bölge turizmine can katacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]