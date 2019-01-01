Son Dakika Haberleri: Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti

Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti.

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Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti. 90 yaşındaki Gülriz Sururi'nin dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ve toprağa verildiği öğrenildi. 4 Temmuz 1929 doğumlu olan Gülriz Sururi, 1988 yılında 'devlet sanatçısı' unvanına layık görülmüştü.

Sururi'nin ölümünün, vasiyeti gereği toprağa verildikten sonra duyurulduğu açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Gülriz Sururi, Güncel
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