Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi
hayatını kaybetti. 90 yaşındaki Gülriz Sururi'nin dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ve toprağa verildiği öğrenildi. 4 Temmuz 1929 doğumlu olan Gülriz Sururi, 1988 yılında 'devlet sanatçısı' unvanına layık görülmüştü.
Sururi'nin ölümünün, vasiyeti gereği toprağa verildikten sonra duyurulduğu açıklandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:11 Kaynak: İHA
Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
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