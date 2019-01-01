Son Dakika Haberleri: Gülriz Sururi'nin Vefatı

Gülriz Sururi'nin Vefatı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Gülriz Sururi'nin Vefatı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Sururi ile olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şunları kaydetti:

"Adalet için birlikte yürüdüğümüz, ülkemizin gururu olan değerli tiyatro sanatçımız Gülriz Sururi'nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ülkemizin başı sağ olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:21 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gülriz Sururi, Politika
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