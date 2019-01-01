Gülriz Sururi'nin Vefatı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi
'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından, Sururi ile olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şunları kaydetti:
"Adalet için birlikte yürüdüğümüz, ülkemizin gururu olan değerli tiyatro sanatçımız Gülriz Sururi'nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ülkemizin başı sağ olsun."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:21 Kaynak: AA
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