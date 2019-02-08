Gülriz Sururi'ye Süreyya Operası'nda Alkışlarla Veda

'Aşka, Sanata, Yaşama dair' başlığı ile düzenlenen etkinlikte Gülriz Sururi ile 2017 yılında yaşamını yitiren eşi Engin Cezzar anıldı.

Sessiz sedasız toprağa karışan Gülriz Sururi, hayat arkadaşı Engin Cezzar ile birlikte Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen gecede anıldı.31 Aralık'ta hayatını kaybeden Gülriz Sururi için sanatçının vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmemiş, ölüm haberi toprağa verildikten sonra duyurulmuştu.

ANNESİNİN SAHNESİNDE VEDA

Gülriz Sururi, 23 yaşında hayatını kaybeden ve Türkiye'nin ilk Müslüman opereti olan annesi Suzan Lütfullah'ın sahne aldığı Süreyya Operası'nda dostları ve sevenlerinin katıldığı bir törenle anıldı. Tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem ve yazar Zeynep Oral'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, ikilinin rol aldığı Sokak Kızı İrma, Keşanlı Ali Destanı, Ferhat ile Şirin, Teneke, Kaldırım Serçesi gibi hafızlara kazınan oyunlarından sahneler gösterildi. Gülriz Sururi'nin müzikallerinde seslendirdiği parçaları söyleyen oyuncu Ayça Varlıer büyük beğeni topladı. Varlıer'e piyanosu ile Simten Şenpolat eşlik etti. Gülriz Sururi ve Engin Cezzar'ın dostları da sahnedeydi. Gülriz Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç'ın yanı sıra Seçkin Selvi, Dikmen Gürün ve Aydın Engin Gülriz Sururi ve Engin Cezzar'ın ilişkilerini, tiyatroya kazandırdıklarını, toplumsal mücadelelerini anlattı.Ali Poyrazoğu, Tilbe Saran ve Genco Erkal'ın video mesajları ile Sururi'yi anlattıkları gecede konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Kadıköy Tiyatro binasının temel atma töreninde Gülriz Sururi ile yaşadığı bir diyalogu aktardı. Sururi'nin müstakil bir tiyatro binası yapılmasına yönelik duyduğu heyecanı anlatan Nuhoğlu, "Tiyatroyu çok seviyordu. Tiyatronun, sanatın, şiirin muhalif yapısının bu ülkenin geleceğini, demokrasiyi koruyacağını, iyi bir yaşam vaad edeceğini biliyordu. Kendisini saygı ve sevgiyle anıyorum" diye konuştu.

"BENDEN SONRA TUFAN DEMEK MİZACINDA YOKTU"

Gülriz Sururi'nin son 22 yılına tanıklık eden manevi kızı gazeteci Zeynep Miraç, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar ile paylaştıklarını anlattı. Sururi'nin vasiyetini açıklayan Miraç "Tam istediği gibi, istediği şekilde karıştı toprağa. Sanki sahneden indi, yürüdü, karanlığa karıştı ve gitti. Bana hep 'nerede' diye soruyorlar. Engin Cezzar'la yan yana bir çınarın altındalar. Engin Cezzar'la birlikte yaşadıkları apartmanı Gülriz Sururi, Engin Cezzar Kültür Merkezi yapılmak üzere Nesin Vakfı'na bağışladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV)'ye genç tiyatro topluluklarına teşvik ödülü verilmek üzere büyük bir fon bağışladı. Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki iki dairesini de kız çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne(ÇYDD)bıraktı. Benden sonra tufan demek onun mizacında yoktu. İnandığı değerler uğruna elinden geleni hem sağlığında yaptı, hem de ardında böyle bir miras bıraktı" dedi. Programın sonunda alkışlar eşliğinde uğurlanan Gülriz Sururi'nin fotoğrafı önüne kırmızı karanfiller bırakıldı.